«Нашли крайних»: родные обвиняемых о приговоре по делу о взрыве

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем 11 жизней

В Нижнем Тагиле сегодня вынесли приговор по делу о взрыве газа, который два года назад унес жизни одиннадцати человек. На скамье подсудимых оказались трое сотрудников газовой службы и хозяйка квартиры, где якобы произошло возгорание. Это версия следователей, и им поверил суд. Но, как ни странно, с его решением оказались не согласны десятки пострадавших, многие из которых в той трагедии потеряли близких. Почему для них приговор не стал финалом этой истории, объяснит моя коллега на Урале Нина Катаева.

Зал суда не вмещает всех потерпевших по громкому делу. Чтобы освободить место, приходится выносить сиденья. Для тех, кто не успел попасть внутрь, заседание транслируют в соседней аудитории. На скамье подсудимых — четверо. По версии следствия, три газовика и хозяйка квартиры виновны в обрушении пятиэтажного дома. Родные обвиняемых не могут сдержать эмоций.

«Ничего не доказано. Разбирательств до конца не провели. Все, вся экспертиза: возможно, вероятно, скорей всего. Просто нашли крайних», — сказали родственники обвиняемых.

Это тот редкий случай, когда подсудимых поддерживают не только родственники, но и потерпевшие.

«Экспертиза — вероятностный характер, там нет никаких конкретных выводов, все предположительно», — сказала потерпевшая Наталья Рудь.

«Нам не ответили на наши вопросы. Почему была разрушена та часть дома, где нет газа? Почему дверь подвальная вылетела на 40 метров внутрь двора, то есть на минуточку она перелетела через несколько машин», — сказала пострадавшая, мама погибшей Ани Касьяновой Ольга Касьянова.

Взрыв уничтожил два подъезда панельной пятиэтажки — около 30 квартир. Под завалами оказались десятки людей.

- Аня, Полина, пошевелитесь кто-нибудь! Там грудничка трехмесячного вынесли!

Спасательная операция длилась несколько суток. Из-под обломков удалось вытащить 25 человек, 11 погибли.

Уже через несколько месяцев после катастрофы разрушенный дом полностью демонтировали. На его месте разбили парк, отремонтировали дорожки и обустроили детскую площадку. В память о жертвах трагедии высадили 11 елей, куда до сих пор приносят детские игрушки.

Взрывотехническая экспертиза установила: эпицентром катастрофы стала кухня квартиры №2. Хозяйка замуровала газовый шланг внутри стены, а слесари не проверили ни оборудование, ни тягу в вентиляции.

«Они в июне месяце приходили, проверяли. Никакого запаха ни газа, ничего», — сказала потерпевшая, мама погибшей Камиллы Евгения Алексеева.

По злой иронии, хозяйка квартиры Елена Сербинова проходит по делу сразу и обвиняемой, и потерпевшей. Когда целый подъезд панельки сложился, ее дочь оказалась внутри. За жизнь 12-летней Полины медики боролись еще месяц, но девочка скончалась. Спустя два года женщина так и не признала вины.

«Ремонт был, вмонтированной трубы — не было», — сказала осужденная Елена Сербинова.

Гособвинение запросило для сотрудников газовой службы девять лет колонии. Суд к газовикам был лоялен.

«Троим сотрудникам обслуживающей организации суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Елену Сербинову прокурор просил отправить в колонию на три года. Но и здесь суд смягчился — ей назначили три года ограничения свободы. Елена вернется домой.

От возмещения морального вреда родственники погибших отказались.

«Ребенок нужен, живой, хочется знать правду, на самом деле, почему?» – расплакалась Аксеева.

Решение суда адвокаты, судя по всему, планируют обжаловать.

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