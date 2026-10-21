«Мне следовало больше оставаться в тени»: Маск признался в увлечении властью

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Бизнесмен ограничил бы работу в правительстве одним-двумя месяцами.

Что сказал Маск про свое увлечение властью

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маск пожалел о своем слишком долгом пребывании в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск признался, что нахождение в Белом доме вскружило ему голову, а затем пожалел о слишком долгом пребывании в правительственных кругах. Об этом миллиардер заявил в интервью биографу Уолтеру Айзексону.

По словам Маска, присутствие в Овальном кабинете в моменты принятия ключевых государственных решений давало особое ощущение причастности.

«В этом было что-то крутое, ведь я находился прямо в Овальном кабинете, когда принимались все эти судьбоносные решения, и временами даже как-то влиял на происходящее. Но я думаю, мне следовало больше оставаться в тени и, пожалуй, ограничить это одним-двумя месяцами, потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть», — признался Маск.

Бизнесмен согласился с замечанием ведущего о том, что он слишком увлекся властью. В начале второго президентского срока Дональда Трампа, стартовавшего в январе 2025 года, Маск возглавил специально созданный департамент государственной эффективности.

На протяжении около четырех месяцев миллиардер курировал масштабные планы по сокращению федеральных расходов, дерегуляции и оптимизации госаппарата, однако весной того же года покинул администрацию на фоне разногласий с хозяином Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о решении Илона Маска ограничить скорость Starlink для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
«Плакали и продолжали грызть»: Захарова описала санкции ЕС пословицей про мышей и кактус
2:47
«Мне следовало больше оставаться в тени»: Маск признался в увлечении властью
2:32
Умер радиоведущий Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс
2:20
Италия вывела войска на улицы Милана: что происходит в Европе
2:04
Кореиз после ливней: десятки затопленных домов и ущерб на сотни тысяч
1:53
Мужская сборная России по гимнастике завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2028

Сейчас читают

Маск ограничил скорость Starlink для ВСУ: в Киеве паника
В ДТП с фурой погиб замминистра здравоохранения Рязанской области
Лавров обозначил условие для предложений Уиткоффа и Кушнера
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео