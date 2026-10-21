«Мне следовало больше оставаться в тени»: Маск признался в увлечении властью

Бизнесмен ограничил бы работу в правительстве одним-двумя месяцами.
Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP
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Маск пожалел о своем слишком долгом пребывании в Белом доме
Американский предприниматель Илон Маск признался, что нахождение в Белом доме вскружило ему голову, а затем пожалел о слишком долгом пребывании в правительственных кругах. Об этом миллиардер заявил в интервью биографу Уолтеру Айзексону.
По словам Маска, присутствие в Овальном кабинете в моменты принятия ключевых государственных решений давало особое ощущение причастности.
«В этом было что-то крутое, ведь я находился прямо в Овальном кабинете, когда принимались все эти судьбоносные решения, и временами даже как-то влиял на происходящее. Но я думаю, мне следовало больше оставаться в тени и, пожалуй, ограничить это одним-двумя месяцами, потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть», — признался Маск.
Бизнесмен согласился с замечанием ведущего о том, что он слишком увлекся властью. В начале второго президентского срока Дональда Трампа, стартовавшего в январе 2025 года, Маск возглавил специально созданный департамент государственной эффективности.
На протяжении около четырех месяцев миллиардер курировал масштабные планы по сокращению федеральных расходов, дерегуляции и оптимизации госаппарата, однако весной того же года покинул администрацию на фоне разногласий с хозяином Белого дома.
Ранее 5-tv.ru писал о решении Илона Маска ограничить скорость Starlink для ВСУ.
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