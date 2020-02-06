Житель Саратова пять раз изнасиловал падчерицу на глазах жены

Житель Заводского района Саратова пять раз надругался над 15-летней падчерицей на глазах супруги, сообщает региональный СК.

По версии следствия, вопиющие инциденты происходили в этой семье на протяжении двух с половиной лет. 44-летний педофил угрожал девочке и ее матери топором, после чего приступал к насилию над подростком. В определенный момент жена злоумышленника не смогла больше терпеть издевательства благоверного и обратилась за помощью к стражам порядка.

Преступника задержали. Несмотря на признание вины и раскаяние, ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.