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  4. Житель Саратова пять раз изнасиловал падчерицу на глазах жены

Житель Саратова пять раз изнасиловал падчерицу на глазах жены

, 8:27 | Василий Заика 75

Злоумышленника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

Житель Заводского района Саратова пять раз надругался над 15-летней падчерицей на глазах супруги, сообщает региональный СК.

По версии следствия, вопиющие инциденты происходили в этой семье на протяжении двух с половиной лет. 44-летний педофил угрожал девочке и ее матери топором, после чего приступал к насилию над подростком. В определенный момент жена злоумышленника не смогла больше терпеть издевательства благоверного и обратилась за помощью к стражам порядка.

Преступника задержали. Несмотря на признание вины и раскаяние, ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

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