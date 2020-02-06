Что известно о новом флагмане Samsung за неделю до презентации?

Коронавирус коронавирусом, а новый флагман Samsung — по расписанию. Пусть корейцы и закрыли свой крупнейший магазин в Китае из-за эпидемии, презентации все равно быть!

Еще в конце прошлого года в сети появилась информация, якобы Samsung представит сразу три версии флагмана: Samsung Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Корейцы будто решили выпустить Samsung S20 сразу после Samsung S10+. Впервые информацией об именах новых смартфонов поделились инсайдеры.

Однако позже компания заявила, что не слышала ни об одной из указанных моделей.



Twitter @SamsungMobileUS

Официально Samsung представит новинку уже 11 февраля. Презентация пройдет в рамках мероприятия Samsung Unpacked в Сан-Франциско. А вот в продажу смартфон поступит только в марте.

5-tv.ru разузнал последние новости о Samsung S20: цены, дата выхода и характеристики.

Характеристики Samsung S20/Ultra/Plus

По мнению инсайдеров, при предзаказе Samsung S20 Ultra и S20 Ultra топовой комплектации корейцы в подарок приложат беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+. Аналогично тому, как прошлогодний Samsung Galaxy S10 был представлен одновременно с Samsung Galaxy Buds. Предполагается, что новые телефоны компании выйдут с разъемом в 3,5 мм для наушников.

Характеристики Samsung S20 Ultra

Название Samsung S20 Ultra 5G* Материалы Стекло + металл Габариты 166,9×76×8,8 мм. Камеры Основная: 108 Мп. 10-кратный оптический зум. 100-кратный цифровой зум. Телеобъектив 48 Мп. Запись видео 8K 30FPS. Датчик ToF. Фронтальная: фото 40 Мп, видео 4K 60FPS. Дисплей AMOLED 20:9 3200×1440 120 Гц Вес 221 г. Батарея 5 000 мАч

Характеристики Samsung S20 Plus

Название Samsung S20 Plus 5G* Материалы Стекло + металл Габариты 161,9×73,7×7,8 мм. Камеры Основная: 12 Мп. 3-кратный оптический зум. 30-кратный цифровой зум. Телеобъектив 64 Мп. Запись видео 8K 30FPS. Датчик ToF. Фронтальная: Фото 10 Мп, видео 4K 60FPS. Дисплей AMOLED 20:9 3200×1440 120 Гц Вес 188 г. Батарея 4 500 мАч

Характеристики Samsung S20

Название Samsung S20 5G* Материалы Стекло + металл Габариты 151,7×69,1×7,9 мм. Камеры Основная: 12 Мп. 3-кратный оптический зум. 30-кратный цифровой зум. Телеобъектив 64 Мп. Запись видео 8K 30FPS. Датчик ToF. Фронтальная: Фото 10 Мп, видео 4K 60FPS. Дисплей AMOLED 20:9 3200×1440 120 Гц Вес 164 г. Батарея 4 000 мАч

* — эксперты мобильной отрасли предполагают, что Samsung выпустит новый флагман как с поддержкой 5G, так и без нее — для тех стран, где пятое поколение связи еще не принято повсеместно.

Кроме этого, в сети распространены слухи о выходе корейских телефонов со складными экранами: Samsung Galaxy Z Flip и Fold 2. Однако их существование подтверждается не так активно, как S20.

Цена Samsung S20/Ultra/Plus

Официальную стоимость объявят на презентации нового флагмана. Однако эксперты области уже выдвинули собственные предположения. В российские магазины гаджеты, возможно, поступят по более высоким ценам.

Samsung S20 Ultra ~ 1200 долларов США (75 780 рублей)* Samsung S20 Plus ~ 950 долларов США (60 063 рубля)* Samsung S20 ~ 850 долларов США (53 762 рубля)*

* — согласно курсу валют на 5 февраля 2020 года.

Фото Samsung S20

После технических характеристик новинки фанатов интересует ее дизайн. Зачастую именно от него зависит, примет ли новинку потребитель. Традиционно свои варианты оформления нового корейского гаджета представили инсайдеры и дизайнеры в сети. Однако в этот раз всех переплюнула сама Samsung. Изображения будущего флагмана утекли в сеть еще в начале февраля 2020 года.

На официальном сайте с подписью Samsung S20 Hard Cover появилась фотография неизвестного гаджета. В скором времени позиция была удалена. Пользователи интернета тут же решили, что это был случайный (или не очень) слив еще не представленного продукта.



Предположительно так будет выглядеть Samsung S20. Winfuture.de

Инсайдеры Samsung прогнозируют, что S20 выйдет в оттенках космически-серого, облачно-розового и облачно-синего. А вот S20 Plus, скорее всего, предстанет перед потребителем в космически-сером, космически-черном и облачно-синем исполнении. Samsung S20 Ultra якобы достанутся сдержанные космически-черный и космически-два серый цвета.

Возможные отличия S20 и S20 Ultra

После того как Samsung якобы случайно опубликовал фотографию нового флагмана, в сети появились сравнения смартфонов свежей линейки. Эксперты предполагают, что камера S20 Ultra будет в разы превосходить то, чем инженеры наградили младшего его собрата.

К таким выводам специалистов подтолкнул увеличенный размер платформы с камерами у Samsung S20 Ultra на задней панели. У Samsung S20 она выглядит куда скромнее. Впрочем, достоверно о технических характеристиках новых смартфонов станет известно лишь на официальной презентации.

Дата выхода в России

Инсайдеры считают, что новый флагман не поступит в продажу сразу после презентации. Так, премьера Samsung Galaxy S10 состоялась 20 февраля 2019 года, а вот на прилавки гаджет попал лишь 8 марта. В тот раз старт продаж в мире совпал с началом реализации товара с России.

Новый флагман Samsung, по мнению экспертов отрасли, будет доступен к приобретению после 6 марта. Иные считают, что это будет 13 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о закрытии завода Samsung в Китае на фоне вспышки коронавируса.