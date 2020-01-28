В Китае массово закрываются предприятия, расположенные вблизи города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. В список попали компании Samsung, Apple, Johnson & Johnson, BorgWarner, Bosch, Valeo, а также различные автопроизодители.

Ухань — важный центр КНР. В нем находятся порядка 500 фабрик и заводов. Однако в связи с последними данными о росте заболеваемости, многие компании приняли решение эвакуировать сотрудников из города и приостановить работу корпораций. Согласно уточненным данным, от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли 106 человек. Более 2700 людей заражены заболеванием.

По предварительным данным, предприятия закрываются на одну-две недели, однако, если количество заболевших будет продолжать расти, эти сроки могут увеличиться.

В связи с опасностью заражения Honda заявила, что около 30 сотрудников вместе с семьями будут отправлены из КНР. Ту же идею планирует реализовать Nissan, пишет CNВС. Toyota Motor 28 января ввела ограничение на поездки в Китай, а группа PSA — французский производитель автомобилей Peugeot и других брендов — сообщила об эвакуации иностранных сотрудников из района Ухань.

Свои филиалы вблизи города закрыли компании McDonald's, H&M и другие корпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска заражения новым китайским коронавирусом с «умеренного» на «высокий».