  1. Пятый канал
  4. Офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана

Офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана

, 19:25 | Сергей Зеленский 75

По данным следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

СКР возбудил уголовное дело в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов. Как сообщили в ведомстве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, правоохранитель получил через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более 300 тысяч долларов. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Кроме того, ранее сегодня стало известно, что начальник пятого управления подразделения Денис Беднарский, его заместитель Евгений Кузин, а также начальник одного из отделов Олег Агаев подозреваются в получении взятки от вора в законе Мирона Адамяна, он же Дмитрий Чантурия, который является двоюродным племянником и фактическим наследником империи Аслана Усояна — деда Хасана.

Дед Хасан был застрелен зимой 2013 года на Поварской улице в столице. Воры в законе — специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

19:50
«Рубили сук, на котором сидели»: архитекторы объяснили причину обрушения СКК
19:31
Дженнифер Лопес и Шакира на выходных выступят на Super Bowl 2020
19:25
Офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана
19:11
Сосед погибшего Коби Брайанта рассказал о его фантастической трудоспособности
18:44
Офицеры МВД задержаны за вымогательство у племянника Деда Хасана
18:34
Опубликовано фото погибшего при обрушении СКК рабочего

Сейчас читают

Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги
Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]