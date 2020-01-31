Офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана

СКР возбудил уголовное дело в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов. Как сообщили в ведомстве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, правоохранитель получил через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более 300 тысяч долларов. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Кроме того, ранее сегодня стало известно, что начальник пятого управления подразделения Денис Беднарский, его заместитель Евгений Кузин, а также начальник одного из отделов Олег Агаев подозреваются в получении взятки от вора в законе Мирона Адамяна, он же Дмитрий Чантурия, который является двоюродным племянником и фактическим наследником империи Аслана Усояна — деда Хасана.

Дед Хасан был застрелен зимой 2013 года на Поварской улице в столице. Воры в законе — специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР.