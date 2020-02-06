Посетителей Красной площади в Москве эвакуировали

В Москве с Красной площади эвакуировали около 200 человек. Причиной послужил подозрительный велосипед, оставленный возле Мавзолея Ленина.

Как стало известно 5-tv.ru, сообщение об обнаруженном велосипеде с сумками поступило от дежурного комендатуры Мавзолея в 10.30 на пульт опорного пункта Китай-город. Транспортное средство было пристегнуто к ограждению.

На место выехали спецслужбы. Территория была оцеплена, ее обследовал кинолог с собакой. Сообщается, что взрывоопасных устройств в результате осмотра выявлено не было.