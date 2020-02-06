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  4. Посетителей Красной площади в Москве эвакуировали

Посетителей Красной площади в Москве эвакуировали

, 11:31 | Марина Неруцких 68

Территорию обследовали специалисты.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Москве с Красной площади эвакуировали около 200 человек. Причиной послужил подозрительный велосипед, оставленный возле Мавзолея Ленина.

Как стало известно 5-tv.ru, сообщение об обнаруженном велосипеде с сумками поступило от дежурного комендатуры Мавзолея в 10.30 на пульт опорного пункта Китай-город.  Транспортное средство было пристегнуто к ограждению.

На место выехали спецслужбы. Территория была оцеплена, ее обследовал кинолог с собакой. Сообщается, что взрывоопасных устройств в результате осмотра выявлено не было.

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