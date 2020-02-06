В Петербурге бывший любовник выстрелил в ухо своей пассии

Бывший любовник выстрелил в ухо своей пассии в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 5 февраля на улице Веры Слуцкой в Колпино.

48-летний мужчина подкараулил экс-возлюбленную возле дома, выхватил травматический пистолет и нажал на спусковой крючок. 37-летняя женщина самостоятельно обратилась за помощью в больницу. После обследования пострадавшую отпустили домой. По счастливой случайности серьезных травм она не получила.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.