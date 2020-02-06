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В Петербурге бывший любовник выстрелил в ухо своей пассии

, 11:30 | Василий Заика 19

По счастливой случайности серьезных травм женщина не получила.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Бывший любовник выстрелил в ухо своей пассии в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 5 февраля на улице Веры Слуцкой в Колпино.

48-летний мужчина подкараулил экс-возлюбленную возле дома, выхватил травматический пистолет и нажал на спусковой крючок. 37-летняя женщина самостоятельно обратилась за помощью в больницу. После обследования пострадавшую отпустили домой. По счастливой случайности серьезных травм она не получила.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

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