Собянин: сурдологический центр Москвы за год помог более 110 тысячам пациентов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

В учреждении можно пройти обследование, получить лечение и подобрать слуховой аппарат.

Где проверить слух в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Сурдологический центр НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского за год работы принял более 110 тысяч пациентов, в том числе около десяти тысяч детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В учреждении собран весь цикл помощи пациентам с нарушениями слуха — от диагностики и консультации специалиста до слухопротезирования, настройки и коррекции слуховых аппаратов», — написал он в личном блоге.

Учреждение стало частью городской системы раннего выявления нарушений слуха у детей. Первый этап аудиологического скрининга проводят в родильных домах и перинатальных центрах, после чего углубленную диагностику при необходимости проводят в Сурдологическом центре.

«Благодаря этому стойкие нарушения слуха у ребенка выявляют в среднем в возрасте до пяти месяцев», — подчеркнул Собянин.

В учреждении проводят сложные исследования, включая компьютерную томографию височных костей и регистрацию слуховых вызванных потенциалов. Детское отделение оборудовано кабинетами электрофизиологической диагностики с современной аппаратурой и полной звукоизоляцией.

В детском отделении работают кабинеты электрофизиологической диагностики с высокотехнологичным оборудованием и полной звукоизоляцией. Врачи также проводят компьютерную томографию (КТ) височных костей и другие сложные исследования.

По словам Собянина, объединение детского и взрослого сурдологических центров в одном здании позволяет обеспечить «бесшовный переход» пациентов из педиатрической службы во взрослую. В учреждении также работает первый в Москве дневной стационар сурдологического профиля, где обследование и лечение можно пройти без круглосуточной госпитализации.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии новой детско-взрослой поликлиники в московском районе Некрасовка. Прием пациентов там начнется 2 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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