«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

За 800 метров до цели оператор потерял видеосигнал и продолжил вести беспилотник по заранее проложенному маршруту.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ
Оператор ударного БпЛА «Молния-2» 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поразил пункт управления дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, оператор разведывательного беспилотника обнаружил точку взлета FPV-дронов ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить блиндаж, из которого осуществлялось управление беспилотниками.
После уточнения координат было принято решение применить ударный БпЛА «Молния-2». Расчет подготовил аппарат и произвел пуск.
На завершающем участке маршрута, как сообщили в Минобороны, украинская сторона применила средства радиоэлектронной борьбы и перехватила видеосигнал. Примерно за 800 метров до цели изображение с борта пропало.
Оператор продолжил вести беспилотник практически вслепую, ориентируясь на заранее проложенный маршрут и расчетные данные.
По данным объективного контроля, «Молния-2» достигла цели, а пункт управления беспилотниками был уничтожен.
В Минобороны отметили, что расчеты ударных дронов «Молния-2» применяются для поражения пунктов управления и других объектов противника на Днепропетровском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 окт
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Мобильные группы сбивают более 100 дронов за сутки. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Жена думала, что это шутка: житель Константиновки три месяца считался погибшим
- 29 окт
- Расчет «Мста-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Расчет «Урагана» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 окт
- Расчеты «Стрелы-10» сбили ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 окт
- Расчеты «Сокола» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- «Пион» разнес опорный пункт ВСУ 203-мм снарядом. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
51%
Нашли ошибку?