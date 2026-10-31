«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ

Оператор ударного БпЛА «Молния-2» 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поразил пункт управления дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, оператор разведывательного беспилотника обнаружил точку взлета FPV-дронов ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить блиндаж, из которого осуществлялось управление беспилотниками.

После уточнения координат было принято решение применить ударный БпЛА «Молния-2». Расчет подготовил аппарат и произвел пуск.

На завершающем участке маршрута, как сообщили в Минобороны, украинская сторона применила средства радиоэлектронной борьбы и перехватила видеосигнал. Примерно за 800 метров до цели изображение с борта пропало.

Оператор продолжил вести беспилотник практически вслепую, ориентируясь на заранее проложенный маршрут и расчетные данные.

По данным объективного контроля, «Молния-2» достигла цели, а пункт управления беспилотниками был уничтожен.

В Минобороны отметили, что расчеты ударных дронов «Молния-2» применяются для поражения пунктов управления и других объектов противника на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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