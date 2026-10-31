«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 24 0

За 800 метров до цели оператор потерял видеосигнал и продолжил вести беспилотник по заранее проложенному маршруту.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ

Оператор ударного БпЛА «Молния-2» 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поразил пункт управления дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, оператор разведывательного беспилотника обнаружил точку взлета FPV-дронов ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить блиндаж, из которого осуществлялось управление беспилотниками.

После уточнения координат было принято решение применить ударный БпЛА «Молния-2». Расчет подготовил аппарат и произвел пуск.

На завершающем участке маршрута, как сообщили в Минобороны, украинская сторона применила средства радиоэлектронной борьбы и перехватила видеосигнал. Примерно за 800 метров до цели изображение с борта пропало.

Оператор продолжил вести беспилотник практически вслепую, ориентируясь на заранее проложенный маршрут и расчетные данные.

По данным объективного контроля, «Молния-2» достигла цели, а пункт управления беспилотниками был уничтожен.

В Минобороны отметили, что расчеты ударных дронов «Молния-2» применяются для поражения пунктов управления и других объектов противника на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
31 окт
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 окт
Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
30 окт
Мобильные группы сбивают более 100 дронов за сутки. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Жена думала, что это шутка: житель Константиновки три месяца считался погибшим
29 окт
Расчет «Мста-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Расчет «Урагана» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Расчеты «Стрелы-10» сбили ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Расчеты «Сокола» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
«Пион» разнес опорный пункт ВСУ 203-мм снарядом. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

11:33
Дома из 15 тысяч бутылок и старых газет: самые необычные здания в мире
11:22
Аляска ушла, а Самовар и Шапка остались: вот что нашли в США
11:09
Вместо жениха — должник: Дубцова попала на 8,5 миллиона рублей
11:01
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:51
«Начинают друг другу доверять»: Песков оценил диалог омбудсменов России и Украины
10:28
Собянин: сурдологический центр Москвы за год помог более 110 тысячам пациентов

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Власть сцепилась с властью: Последние новости о ситуации с госпереворотом в Польше
Тридцать лет разницы и скелеты в шкафу: кого полюбила «муза» Киркорова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео