Превратилась в пытку? Пермский стрелок пожаловался на жизнь в колонии

Устроивший стрельбу в вузе в Перми пожаловался на жизнь в колонии

Бывший студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров, который устроил кровавую бойню в учебном заведении и хладнокровно застрелил шестерых человек, дал интервью для документального фильма на федеральном телеканале. Убийца рассказал о том, как устроен быт в колонии «Полярная сова» и о том, что он помнит о дне стрельбы.

Фан-клуб массовых убийц: как Бекмансуров увлекся насилием

В сентябре 2021 года Тимур Бекмансуров пришел в Пермский университет с оружием и убил шестерых человек. Как ранее писал 5-tv.ru, он специально выбрал день, когда в вузе было много людей. На кадрах с места расправы он запечатлен с помповым охотничьим ружьем, в каске и балаклаве. Теперь, на кадрах документалки, он выглядит, как типичный арестант — обрит налысо и одет в тюремную робу. Находится ровно там, где ему и место.

В интервью убийца рассказал и о том, как праздный интерес к массовым убийствам в итоге довел его до преступления.

Тимур вырос в самой обычной семье. Мать — бухгалтер, отец — милиционер. По иронии, будущий убийца в прошлом думал о том, чтобы самому стать правоохранителем.

«Мне казалось, что тогда отец выполняет очень важную общественную работу, что он защищает общество от преступности, поэтому тогда мне хотелось пойти в дальнейшем служить в милиции», — рассказал Бекмансуров.

В какой-то момент молодой человек наткнулся на интернет-группы, посвященные массовым убийствам. Это оказалась целая сеть, своеобразный клуб фанатов скулшутинга («school shooting» — англ. «стрельба в школе»). Кочуя из одной группы в другую, он в итоге с головой ушел в деструктивный контент.

«До знакомства с этим контентом были ли у вас мысли о том, что можно сделать именно так?» — спросил журналист.

«Нет, не было», — ответил убийца.

«Не помнит» жертв, зато помнит, как сам поймал пулю

При этом о самом преступлении заключенный рассказывает неохотно — то ли из стыда от содеянного, то ли из простого страха и малодушия. По его словам, в памяти остались обрывки, отдельные эпизоды. По очень удобному для Бекмансурова совпадению, он якобы смутно помнит, как убивал, зато смог достаточно подробно пересказать, как сам поймал пулю от инспектора ДПС Константина Калинина.

«Помню, что двигался в сторону кафетерия, перезаряжался, помню выстрелы, помню, что я упал», — рассказал он.

Прибывшие на место в день стрельбы инспекторы открыли по убийце огонь — Калинин стрелял по ногам, пытаясь сохранить злоумышленнику жизнь. Пуля вошла в колено и раздробила его, в результате чего он лишился ноги. Небольшая плата по сравнению с шестью безжалостно отнятыми жизнями.

Комментируя собственное преступление, Тимур сказал, что оно «не принесло облегчения», и «не помогло выплеснуть гнев». Слов запоздалого раскаяния от него не прозвучало.

«Нет смартфона и интернета»: Бекмансуров жалуется на жизнь в колонии

Наиболее увлеченно и подробно Бекмансуров рассказал о жизни за решеткой, жалуясь на условия заключения. Колония «Полярная сова» находится в поселке Харп — там, в холоде Заполярья, изолируют тех, кто лишил себя права на жизнь в нормальном обществе. По словам Тимура, он и другие заключенные живут в условиях строжайших ограничений и практически не имеют представления о том, что происходит за пределами колонии. По его словам, одна из немногих вещей, которые напоминают заключенному о воле, — это короткие прогулки под решеткой.

«У нас самый жесткий режим, самые большие ограничения и, грубо говоря, нельзя ничего. Вот абсолютно ничего нельзя», — жалуется преступник.

В колонии он отбывает наказание вместе с людьми, которые сидят уже многие десятилетия. Они не в курсе, что такое смартфон и интернет, не знают, что сейчас происходит в мире — в своем сознании они остались в 1990-х годах. На этом примере убийца может наглядно увидеть, что ждет его самого.

Журналист спросил — остался ли сам Бекмансуров в 2021 году. Тот ответил утвердительно.

Но справедливо будет сказать, что и для родственников жертв время в каком-то смысле остановилось 20 сентября 2021 года. Убийца лишил жизни шестерых человек — студентов и выпускников Ярослава Арамелева, Ксению Самченко, Екатерину Шакирову, Александру Мохову и Анну Айгельдину, а также врача Маргариту Энгаус. Никто из этих людей не сделал Бекмансурову ничего плохого, ни один из них не был виноват в его личных проблемах, которые тот решил компенсировать через насилие.

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