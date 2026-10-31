«Начинают друг другу доверять»: Песков оценил диалог омбудсменов России и Украины

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

По словам пресс-секретаря президента РФ, это важно для совместной правозащитной работы.

Какие отношения между омбудсменами России и Украины

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Лантратова и Лубинец установили доверительные отношения

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили доверительный диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Ведомостям».

«У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы — хорошо», — оценил Песков взаимодействие двух омбудсменов.

Накануне Лантратова и Лубинец вместе приняли участие в гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Жителям, пожелавшим покинуть город, предоставили возможность выехать на автобусах. Одни отправились в Россию, другие — на Украину. Тем, кто остался в Алешках, доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов, лекарства и другие необходимые вещи.

На время проведения миссии в городе ввели режим тишины — он будет действовать до 22:59 1 ноября.

По словам Лантратовой, операция прошла без инцидентов. Координирующую роль в подготовке гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

11:35
От тюрьмы уберегла, а спасибо не дождалась: Борисова пожалела дочь после скандала
11:33
Дома из 15 тысяч бутылок и старых газет: самые необычные здания в мире
11:22
Аляска ушла, а Самовар и Шапка остались: вот что нашли в США
11:09
Вместо жениха — должник: Дубцова попала на 8,5 миллиона рублей
11:01
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:51
«Начинают друг другу доверять»: Песков оценил диалог омбудсменов России и Украины

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Власть сцепилась с властью: Последние новости о ситуации с госпереворотом в Польше
Тридцать лет разницы и скелеты в шкафу: кого полюбила «муза» Киркорова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео