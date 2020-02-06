В Сургуте сосед избил отца ребенка-инвалида из-за места на парковке

Агрессивный сосед избил отца-ребенка инвалида из-за места на парковке. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел во дворе одного из домов на бульваре Писателей в Сургуте.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина с мальчиком выходят из подъезда. Вслед за ними выходит сосед, который после непродолжительной беседы наносит сургутянину несколько ударов на глазах у ребенка. Через некоторое время пострадавший поднимается и вытирает лицо. Все это время ребенок невольно наблюдает за произошедшим.

По информации местных СМИ, сосед учинил конфликт из-за того, что мужчина якобы оставляет машину на его месте. В свою очередь, отец мальчика просто старается припарковаться ближе к подъезду, чтобы сыну было проще дойти до машины и обратно.

Пострадавший обратился за помощью в больницу и написал заявление в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.