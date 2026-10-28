«Игорь Бутман — мой бро»: как рэпер L'One помог саксофонисту поднять просмотры

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 82 0

После случайного присоединения к выступлению хип-хоп артиста на фестивале музыкант заметил рост аудитории в интернете, а позже они вместе записали композицию с оркестром.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Бутман признался, что совместное соло с L'One увеличило его аудиторию

Народный артист России Игорь Бутман на своем юбилейном концерте в Кремлевском дворце признался корреспонденту 5-tv.ru, что спонтанное соло с рэпером L'One помогло ему увеличить просмотры.

По словам Бутмана, во время выступления рэпера на одном из фестивалей он не удержался и подбежал к саксофонисту своего оркестра, игравшему с L'One, попросил инструмент и сыграл соло. Обоим это понравилось, а сам Бутман получил огромную аудиторию — просмотры выросли. После этого между ними возникла симпатия, и рэпер даже назвал музыканта своим «бро». Позже Бутман предложил L'One спеть с оркестром, была создана аранжировка, и композицию интегрировали в джазовую программу с соло и оркестром.

«Ну вот и, конечно, когда я предложил Левану спеть с нашим оркестром, и Антон Чакуров сделал замечательную аранжировку, то мы сделали его композицию и интегрировали L'One в нашу джазовую композицию, где идет соло, где барабаны, оркестр. И потом, я думаю, что вы это все увидите. Я просто, я бы это спел, станцевал, но нету такого таланта одновременно все сделать», — поделился Бутман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Бутман родился в 1961 году в Ленинграде, начал играть на кларнете в 11 лет, а позже освоил саксофон — в 1981 году газета «Советская молодежь» назвала его «Открытием года». В конце 1980-х он окончил Музыкальный колледж Беркли в США по двум специальностям — концертный саксофонист и композитор.

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