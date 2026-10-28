Шутка вышла боком: Китай наказал Мбаппе за слова о Мао Цзэдуне

Китай наказал Мбаппе за слова о Мао отменой контрактов и трансляций

Высказывание форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне спровоцировало бурную реакцию в Китае, за которой последовали ряд жестких действий со стороны Пекина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Скандал вспыхнул после интервью с участием француза: рассказывая о понравившемся меме с его лицом поверх изображения Мао Цзэдуна, он охарактеризовал того, как «китайского диктатора».

Китай ответил приостановкой показа матчей чемпионата Испании, а крупные бренды Поднебесной разорвали контракты с футболистом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту испанской Ла Лиги и самому Мбаппе.

Осознав, как сильно слова задели весь китайский народ, спортсмен принес свои извинения. Центральное телевидение Китая (ССTV) учло слова Килиана, однако будет следить за поступками звезды футбола.

«Мы надеемся, что Ла Лига, „Реал“ и сам Мбаппе действительно извлекут из этого урок», — говорится в сообщении CCTV.

Ранее 5-tv.ru писал о проведении церемонии вручения престижной футбольной премии «Золотой мяч» в Лондоне. Ее обладателем впервые за свою карьеру стал нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Харри Кейн.

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