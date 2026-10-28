Безруков раскрыл, что режиссеры редко позволяют делать актерам на сцене

Народный артист РФ Сергей Безруков на юбилейном концерте саксофониста Игоря Бутмана в Кремлевском дворце признался корреспонденту 5-tv.ru, что не верит в 65-летие музыканта.

«Хотя не верится, что ему 65 лет. Такое ощущение, что да нет, Игорю 65 не может быть. В нем много азарта», — сказал актер.

Безруков отметил, что Бутман действительно предан джазу.

«Он (Бутман. — Прим. ред.) действительно предан джазу. Это страсть, это любовь, действительно настоящая страсть. Предан бесконечно. Все равно мы знаем отцов основателей (джаза. — Прим. ред.) Кто не знает Луи Армстронга? Или Дюка Эллингтона? Это самое основное», — добавил он.

Актер признался, что особенно любит свинг — направление джаза.

Безруков также сравнил джазовую импровизацию с актерской.

«Джаз — импровизация… импровизация в жизни тоже важна. И на сцене актерская импровизация — это тоже часть творчества. Хотя в канонических текстах редко, когда тебе позволяет режиссер еще и сымпровизировать, но иногда позволительно. А импровизация — это жизнь. А уж тем более в джазе импровизация — это основа, причем такая великая, как у Игоря», — поделился актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Безруков объяснил, почему новые сказочные истории могут быть интереснее зрителям, чем экранизации знакомых произведений. По словам актера, когда дети смотрят экранизацию любимой с детства сказки, они часто не узнают то, что читали, — а оригинальная история лишена этого недостатка.

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