Болсонару умер для Бразилии: бегство в США поставили крест на карьере политика

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Глава государства также назвал причину отъезда оппозиционного политика из страны.

Почему Болсонару сбежал из Бразилии в США — ответ президента

Фото: Reuters/Mateus Bonomi

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В Конгрессе Бразилии заявили о конце политической карьеры Болсонару

Сенатор от Лейбористской партии Флавиу Болсонару после поражения на президентских выборах в Бразилии и бегства в США «похоронил» свою политическую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Конгрессе страны.

«Его карьера завершена», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что в парламенте уже звучат призывы отозвать у беглеца сенаторский мандат и прекратить начисление ему зарплаты.

На отъезд Болсонару отреагировал и избранный президент Лула да Силва. В своем YouTube-канале он опубликовал обращение, в котором заявил, что политик сбежал в США, потому что ему есть что скрывать.

«Кто ни в чем не виноват, тому нечего бояться. А тот, кто виноват, боится. Человек, который тайком покидает собственную страну, делает это потому, что ему есть что скрывать», — сказал он.

Глава государства также заявил, что сожалеет в связи с бегством Болсонару. По его словам, тот мог бы остаться в Бразилии и доказать свою невиновность.

Второй тур выборов президента Бразилии прошел 25 октября, по итогам которого победу одержал действующий лидер страны — за него проголосовали 51,79% избирателей. Болсонару, лидировавший в первом туре, получил 48,21% голосов. Партия вскоре признала успех Лулы да Силвы.

Ранее 5-tv.ru писал о готовности властей США предоставить убежище покинувшему Бразилию политику. Вашингтон принимал активное участие в побеге Болсонару из страны.

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