ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

Астрологи уверены, что звезды ответственны не только за будущее человека, но и за его отношение к порядку. Одни люди сдувают с мебели пылинки, а другие совершенно не переживают из-за откровенного бардака. Портал «Узнай все!» составил ТОП-5 знаков зодиака, которым все равно на беспорядок.

Близнецы любят порядок в доме только если он создается кем-то другим. Сами прибирать они не желают категорически. Часто их одежда оказывается разбросанной по дому, а кухонная раковина заставлена грязной посудой. Впрочем, Близнецов такие мелочи не расстраивают.

Лев слишком занят исполнением своих проектов, поэтому о чистоте в доме приходится заботиться кому-то другому. Он с удовольствием организует роскошную вечеринку, а потом скажет, что уборка не его стихия. При этом он обязательно посоветует, как правильно мыть зеркало, пока будет лежать на диване.

Стрельцу тяжело следить за порядком в доме, потому что он не часто в нем бывает. Вернувшись из очередного путешествия, он даже не всегда может вспомнить, где хранятся его вещи. О постоянной уборке в таких условиях даже речи не идет.

Козерога редко посещает идея произвести уборку в доме, поскольку он целыми днями пропадает на работе. Зато он всегда знает, кому можно делегировать наведение порядка и кому задать вопросы в случае неудачи.

Водолей слишком творческая личность для скучного порядка. Ему нравится состояние легкого хаоса, когда разбросанные повсюду вещи могут навести на оригинальную идею. При этом Водолей не станет ругать своих домочадцев за отсутствие порядка, поскольку не видит в нем необходимости.

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