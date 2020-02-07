  1. Пятый канал
  4. ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

, 7:49 | Игорь Рязов 71

Астрологи уверены, что отношение человека к порядку зависит от его образа жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jason Langley, Jochen Tack, CHROMORANGE / Bilderbox, Ulrich Zillmann

Астрологи уверены, что звезды ответственны не только за будущее человека, но и за его отношение к порядку. Одни люди сдувают с мебели пылинки, а другие совершенно не переживают из-за откровенного бардака. Портал «Узнай все!» составил ТОП-5 знаков зодиака, которым все равно на беспорядок.

Близнецы любят порядок в доме только если он создается кем-то другим. Сами прибирать они не желают категорически. Часто их одежда оказывается разбросанной по дому, а кухонная раковина заставлена грязной посудой. Впрочем, Близнецов такие мелочи не расстраивают.

Лев слишком занят исполнением своих проектов, поэтому о чистоте в доме приходится заботиться кому-то другому. Он с удовольствием организует роскошную вечеринку, а потом скажет, что уборка не его стихия. При этом он обязательно посоветует, как правильно мыть зеркало, пока будет лежать на диване.

Стрельцу тяжело следить за порядком в доме, потому что он не часто в нем бывает. Вернувшись из очередного путешествия, он даже не всегда может вспомнить, где хранятся его вещи. О постоянной уборке в таких условиях даже речи не идет.

Козерога редко посещает идея произвести уборку в доме, поскольку он целыми днями пропадает на работе. Зато он всегда знает, кому можно делегировать наведение порядка и кому задать вопросы в случае неудачи.

Водолей слишком творческая личность для скучного порядка. Ему нравится состояние легкого хаоса, когда разбросанные повсюду вещи могут навести на оригинальную идею. При этом Водолей не станет ругать своих домочадцев за отсутствие порядка, поскольку не видит в нем необходимости.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, романов с которыми женщинам нужно избегать.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

Последние новости

8:09
Экс-супруг солистки Spice Girls Мел Би хочет отсудить у певицы дочь
8:00
Подросткам хотят разрешить стать самозанятыми
7:49
ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома
7:49
Момент ограбления экс-худрука Большого театра Сергея Филина попал на видео
7:45
Кузнецова с 26 российскими детьми из Сирии прибыли в медцентр в Москве
7:35
«Девочка-космос»: жена внука Пугачевой сделала перманентный макияж

Сейчас читают

Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]