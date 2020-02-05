ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых среди мужчин добились не слишком хороших успехов в построении здоровых отношений. Некоторые подавляют женщин, ставя их в зависимое положение. Если не противостоять им, то можно превратиться чуть ли не в рабыню.

Овен

Мужчины, рожденные с 21 марта по 20 апреля, обладают властным характером и часто представляют собой образец мужественности в общепринятом смысле.

Привычка «затыкать рот женщине» в современном мире считается признаком дискриминации и сексизма. Овны же консервативны и не любят меняться. Они не потерпят влияния женщины в семье, отводя ей только роль покорной супруги.

Весы

Мужчины, рожденные с 24 сентября по 23 октября, — противоположность Овнов. Они мягкие, романтичные и заботливые. Ирония в том, что именно эти качества мешают им построить здоровые отношения.

Такие мужчины стремятся спасти женщину от любых бед. Они забирают даму себе под крыло, а потом пугаются взятой на себя ответственности. В итоге женщине приходится постоянно убеждать Весы, что он правильно поступил, согласившись на отношения.

Козерог

Мужчины, рожденные с 22 декабря по 20 января, — самые трудолюбивые среди знаков зодиака. С одной стороны, с такими всегда есть уверенность в завтрашнем дне, а с другой, на цветы и романтику можно не рассчитывать. Козероги просто не понимают, зачем тратить деньги впустую.

Кроме того, они всегда будут ценить работу больше семьи. Нередко такие мужчины жертвуют отношениями ради карьерных успехов. Соответственно, женщине придется самой справляться со всеми трудностями в быту и семье.

Ранее 5-tv.ru писал, какую пару каждый знак зодиака должен себе выбрать, чтобы построить идеальные отношения.