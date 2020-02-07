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  4. Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в России

Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в России

, 6:45 | Карина Бернтгольц 83

Как пояснили в компании, данные меры вызваны тем, что не все устройства получили сертификаты для использования в РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl Polverino, GENE BLEVINS, imago stock&people, Wolfram Steinberg, stefan zeitz

Samsung заблокировал функции Smart TV у некоторых телевизоров в России. Причем ограничение доступа к техническим возможностям устройства касалось только техники, произведенной для использования на территории других государств или регионов.

Как пояснили в компании, данные меры были приняты в связи с тем, что не все телевизоры получили сертификаты для использования в РФ. Речь идет о сертификатах Евразийского экономического союза, которые должны иметь все устройства, согласно российскому законодательству. Получение соответствующего документа отмечается специальной маркировкой на этикетке.

«Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU», — цитирует ФАН заявление Samsung Electronics.

В связи с возникшим инцидентом в компании рекомендовали покупать устройства только в фирменных магазинах и проверять информацию, указанную на этикетке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что южнокорейская компания Samsung презентовала два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.

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