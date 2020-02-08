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  4. Один из создателей Вселенной Marvel посетил центр протонной терапии в Петербурге

Один из создателей Вселенной Marvel посетил центр протонной терапии в Петербурге

, 4:22 Эфирная новость 18

Стив Энглхарт познакомил маленьких пациентов клиники с приключениями нового супергероя — Человека-Протона.

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Фото, видео: Facebook / Proton-Man; 5-tv.ru

В центре протонной терапии в Петербурге побывал один из создателей Вселенной Marvel, американский писатель Стив Энглхарт. Он познакомил маленьких пациентов клиники с приключениями нового супергероя — Человека-Протона — фантастического врача, который помогает больным детям бороться с онкологией.

Этот комикс — не только способ отвлечь ребенка от боли и страха перед болезнью. Он — настоящее учебное пособие, которое в развлекательной форме рассказывает малышам, что такое протонная терапия, зачем нужны маски и как проводятся процедуры.

Над созданием этого необычного комикса автор работал больше трех лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Marvel и Sony смогли договориться о выходе третьей части.

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