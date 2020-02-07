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  4. Московского бизнесмена «развели» на эксклюзивные часы за миллион рублей

Московского бизнесмена «развели» на эксклюзивные часы за миллион рублей

, 11:42 | Василий Заика 31

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Фото: www.globallookpress.com / Patek Philippe

Крупный московский бизнесмен написал заявление в правоохранительные органы о хищении эксклюзивных часов Patek Philippe.

50-летний мужчина сообщил полицейским, что лишился дорогостоящего аксессуара в отделении одного из столичных банков на Большой Ордынке. По его словам, некая злоумышленница ухитрилась втереться в доверие, завладеть хронометром, стоимостью более миллиона рублей, и скрыться в неизвестном направлении.

Вскоре похитительница была задержана. К этому моменту женщина уже успела избавиться от похищенного. Расследование продолжается.

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