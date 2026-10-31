Живого места не осталось? На Бузову обрушилась новая напасть

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

За последний год здоровье исполнительницы хита «Мало половин» заметно ухудшилось.

Ольга Бузова получила травму во время съемок в Китае — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова получила травму во время съемок реалити-шоу в Китае

Певица, актриса и телеведущая Ольга Ольга Бузова получила травму во время съемок реалити шоу «Сокровища императора» в Китае. Что случилось с исполнительницей хита «Мало половин»? И какие беды за последние время обрушились на знаменитость? Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

«Никому не скажу»: какую травму Ольга Бузова получила травму во время съемок шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова стала новой ведущей популярного реалити-шоу «Сокровища императора», съемки которого проходят в Китае. Артистка много работает. За один день ей приходится переодеваться два, а то и три раза.

В кадр певица часто надевает яркие наряды с глубоким декольте или вырезом на спине. Из-за солнечной активности кожа Бузовой сильно обгорела. Придя в номер отеля, Ольга пожаловалась подписчикам о новом несчастье, которое ее постигло.

«Я никому не скажу, что у меня в хлам сгорела шея с одной стороны, но знаки будут», — написала Бузова, сопроводив сторис уставшим от жары эмодзи.

На опубликованном снимке Ольга показала покрасневшую кожу. Чтобы фанаты смогли лучше разглядеть ожог, Бузова оттянула майку.

Это далеко не первая напасть, с которой пришлось за последние время столкнуться знаменитости.

Ольга Бузова сильно обожгла шею во время съемок в Китае. Фото: Instagram*/buzova86

«Состояние так себе»: Ольга Бузова простудилась после отдыха на Адриатическом море

Всего месяц назад Ольга Бузова жаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем. Тогда у артистки внезапно усилился кашель и появилась ломота в теле, однако из-за плотного графика она не смогла сделать паузу в работе.

«Состояние так себе. <…> Но у меня просто нет возможности отлежаться. Надеюсь, мой организм выдержит этот сентябрь», — писала телеведущая.

Также Бузова рассказывала, что первые признаки простуды у нее появились днем ранее, после возвращения с отдыха на Адриатическом море. Артистка думала, что быстро поправиться. Но не вышло. Лечиться Ольге пришлось в перерыве между съемками и репетициями.

«Я уже устала ныть»: почему здоровье Ольги Бузовой заметно подкосилось

Заметно здоровье Бузовой ухудшилось после травмы ноги. В июне 2026 года певица упала у себя дома в душе, получив сильное рассечение колена стеклянной плиткой. В момент инцидента в квартире находилась помощница звезды, она и вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место вызова медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В итоге Бузовой провели трехчасовую операцию под наркозом и наложили больше 40 швов. После артистке пришлось неделю провести в клинике под присмотром врачей. Из-за ЧП Бузова ненадолго выпала из рабочего графика. О чем она, к слову, очень переживала.

После выписки Ольга практически сразу вернулась к привычному ритму жизни. Артистка, в частности, провела несколько концертов, сидя в инвалидной коляске, так как стоять на сцене ей было сложно. На премиях и светских вечеринках телеведущая появлялась на костылях. В это же время Ольга начала проходить реабилитацию.

«Пожалуйста, прекратите спрашивать меня про ножку, я уже просто устала об этом говорить», — сказала Ольга, обращаясь к представителям СМИ во время съемок одного из реалити.

«Придется забыть юбках»: Ольга Бузова о последствиях травмы ноги

В октябре 2026 года Бузова обратилась в клинику эстетической медицины для борьбы с последствием травмы ноги: на колене остался небольшой шрам, а Ольга хотела его как можно скорее убрать. Но врач порекомендовал звездной пациентки повременить с процедурой. Осмотрев певицу, он ужаснулся состоянием мягких тканей.

«Я уже как будто свыклась с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свое колено. О юбках можно просто забыть», — говорила Бузова.

Несмотря на предупреждения доктора, Ольга продолжила сниматься и выступать с концертами. Кроме того, она заявила, что, когда полностью поправиться, то обязательно уберет шрам с ноги.

Не исключено, что именно серьезная травма, длительная реабилитация, отсутствие полноценного отдыха и плотный график подорвали здоровье 40-летней Бузовой. Коллеги Ольги не раз хвалили телеведущую за ее работоспособность. Многие, кому посчастливилось работать на одной площадке с певицей, не раз говорили, что даже будь у нее 40-градусная температура, она все равно выйдет в кадр.

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