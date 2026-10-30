Бриллиант из покойника: как создают украшения из праха

Прах умершего превращают в бриллианты, из метеоритов делают кольца, а из бивней мамонта — резные украшения. Одни покупатели ищут редкие материалы, другие хотят сохранить память о близком.

Как из праха выращивают драгоценный камень и насколько это законно? Опасно ли носить украшения из метеоритов? И как отличить настоящий бивень мамонта от подделки? Ответы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Пять карат из праха: как память о близком превращают в бриллиант

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В России набирает популярность необычная услуга — мемориальные украшения, когда из праха человека или домашнего питомца выращивают настоящий бриллиант.

«Весь процесс у нас в компании называется „бриллиантовый путь“, и, когда семья принимает решение его начать, мы отправляем им стартовый набор, в котором есть все необходимое. Это подробная инструкция, буклет, ложка, контейнер для праха, шерсти, волос и четыре образца камней разных форм и размеров», — рассказала сооснователь компании по производству мемориальных бриллиантов Арина Понедельченко.

Процесс может занимать до года.

«Первые несколько недель уходят на очистку углерода, еще несколько месяцев — на выращивание самого алмаза. Дальше время тратится на огранку, окрашивание, гравировку, подготовку к изготовлению ювелирных изделий, ну и саму логистику», — объяснил технолог производства мемориальных бриллиантов Сергей Гришутин.

Как это происходит на производстве: прах помещается в специальную печь, где нагревается до температуры трех тысяч градусов по Цельсию в бескислородной среде. При такой температуре все органические и неорганические примеси выгорают или испаряются. В результате остается только чистый углерод в форме графита.

Из 150 граммов праха получается примерно пять граммов чистого углерода. Этого количества достаточно для создания бриллианта до пяти карат.

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Но насколько изготовление таких украшений законно? И не является ли это надругательством над телом умершего? Прямого запрета на такую услугу в России нет. При этом необходимо учитывать волю умершего.

«В России действует принцип „разрешено все, что прямо не запрещено законом“, а прямого запрета на изготовление бриллиантов из праха у нас нет. Однако здесь в силу вступает главный ограничитель — это федеральный закон о похоронном деле, согласно которому воля человека после его смерти должна быть исполнена. Два традиционных вида — это предание земле и кремация», — говорит юрист Анастасия Падалка.

Способно ли такое украшение облегчить переживание потери, зависит от самого человека.

«У каждого человека в стадии горевания есть определенные свои этапы. И один человек может с этим украшением застрять в этом горевании, а для кого-то это действительно может быть как памятью о человеке, который ушел», — говорит клинический психолог Ярослава Большакова.

Получается, что вопрос не столько юридический, сколько психологический и этический. Носить ли украшения с вашей личной трагедией — выбирать вам.

Если говорить о питомцах, то есть и другие способы сохранить о них память. Например, с помощью шерсти. Из нее можно сделать броши и бусы.

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А если уж хочется чего-то совсем неземного, то стоит обратить внимание на метеориты.

«Материал мы закупаем у геологов-метеоритчиков по всему миру. В России есть буквально две-три поисковые группы, самые крупные, и мы с ними дружим и плотно сотрудничаем», — говорит управляющая директор компании по производству украшений из метеоритов Галина Клишина.

Кольца, подвески, браслеты из материала, который буквально упал с неба. Производители обещают: такое украшение нельзя подделать. Все из-за особой видманштеттеновой структуры — рисунка, который возникает только в железных метеоритах за миллионы лет, и его невозможно воспроизвести в лаборатории. Но насколько безопасно такое украшение?

«Есть такой миф, что метеорит радиоактивен. Мы делали профессиональный замер дозиметром, метеорит полностью безопасен», — говорит Галина Клишина.

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Еще один необычный материал — бивни мамонта. Из них вырезают шкатулки, фигурки и украшения.

«Ну вот женщины знакомы с машинками, которые используются для маникюра, вот именно такими машинками делается 90% работы, всей самой тонкой. Но перед этим, правда, используются всевозможные пилы, более грубый инструмент, который снимает основную массу ненужного материала», — говорит генеральный директор фабрики резных художественных изделий Виталий Хрулев.

Но как отличить бивень мамонта от той же слоновой кости? И где гарантия, что под видом мамонта вам не продадут подделку?

«Если положить, допустим, два куска рядом, будет очень хорошо видно, что в разрезе что у бивня мамонта, что у бивня слона есть определенная сетка. У слона она чуть более острая. Потом слон более светлый», — говорит мастер-художник резьбы по кости Виктория Зверева.

Метеориты, бивни мамонта, прах усопших — все эти материалы объединяет одно: они необычны, они вызывают интерес и множество вопросов.