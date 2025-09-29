В эту ночь просыпается нечисть: каких тварей стоит остерегаться на Хэллоуин

Говорят, в эту ночь граница между мирами стирается. Именно в это время просыпается нечистая сила — та, что обычно дремлет глубоко в тенях.

Многие верят, что в Хэллоуин стоит быть особенно осторожными. Не всем, кто постучит в дверь, стоит открывать. Не каждое «забавное» совпадение случайно. И не все, кто рядом, — те, за кого себя выдают…

Так, в хэллоуинскую ночь чихуахуа из первого подъезда может внезапно перестать дрожать от страха и начнет трястись от силы перевоплощения в демонического пса Грима. Каких еще существ стоит остерегаться после захода солнца?

Духи Самайна

Какая нечисть просыпается на Хэллоуин? Фото: 5-tv.ru

Хэллоуин берет свое начало от Самайна — древнего кельтского праздника. Так как у этого народа не было ни рая, ни ада, раньше ни о каких демонах и чертях речи не шло. Зато у кельтов были свои языческие и мифические сущности.

По их верованиям, главными в ночь на 31 октября выступали духи Самайна. На современном языке это боги, духи, феи и монстры, которые могли представлять для человека опасность, но не являлись силами зла.

Легенды гласят, что духи в этот период нередко заманивали людей в ведущие на тот свет холмы и леса.

Заблудших путников ждало две участи: те, кто заблудились, оставались в чаще навсегда, те же, кого пленил и завораживал внешний вид нечисти, сходили с ума.

Теневые гости

Какая нечисть просыпается на Хэллоуин? Фото: 5-tv.ru

Незваные гости на любой праздник умудряются придумать, как заявиться без спросу, но только на Хэллоуин они отличаются особым мистическим названием — теневые. А, ну и еще тем, что мертвы.

Теневыми гостями считаются усопшие, которые, согласно поверьям, в праздничную ночь получают возможность покинуть мир мертвых. В первую очередь проведать близких выходят умершие родственники.

Некоторые привидения могут даже подключиться к празднованию семьи — отсюда странные звуки во время застолья, неожиданно упавшие предметы.

Все теневые гости хотят одного — узнать о жизни тех, кто остался на Земле. Большинство из них безобидны, но есть и ярые сплетники, которые, не услышав достаточно интересного от хозяев дома, могут начать буянить.

Такие духи тушат свет во время застолья и пугают детей. Но ни на что большее эти привидения не способны, как, впрочем, и обычные незваные гости.

Адские псы

Какая нечисть просыпается на Хэллоуин? Фото: 5-tv.ru

Хэллоуинские собачки какими только не бывают: адскими, черными и призрачными. Как оказалось, каждая из «пород» чем-то выделяется.

Настало время научиться отличать йоркширского терьера от слуги демона, именуемого пекельным псом.

Адская гончая

Самая известная собакообразная сущность среди адских — Цербер, страж Аида из греческой мифологии. Но этот вид хэллоуинских псов встречается не только в подземном царстве мертвых, особенно в ночь на 31 октября.

Существо похоже на волка со светящимися красными или желтыми глазами, как и его земная версия, оно сильное и быстрое. Иногда адские или пекельные гончие имеют способность разговаривать, но на этом их преимущества перед охотничьими собаками заканчиваются.

Особенно, если учесть, что эти псы источают неприятный запах. Адских гончих разводит дьявол для охоты на людей и демонов. Как оказалось, он тот еще любитель животных — и бесов содержит, и свору собак…

Черные псы

Встреча с огромными собаками, именуемыми черными псами, означает приближение смерти. Примета так себе, но, чтобы точно не спутать этих существ со шпицем или болонкой, лучше знать, как они выглядят.

Черные псы могут быть одноглазыми или двуглазыми, но их зрачки неизменно алые. Это призраки, в несколько раз превосходящие по размеру человека, разгуливают только в ночное время, преимущественно в грозу.

Образ черного пса обычно относят к британской культуре, но, скорее всего, проник он туда из кельтских или германских мифов.

Грим

Грим на самом деле вообще не собака, а демон, который перевоплощается в пса или теленка. Увидеть его можно только на кладбище или в «Гарри Поттере и узнике Азкабана».

Эти псы обычно имитируют самые благородные собачьи породы. А еще их вой напоминает громкий плач, даже крик. Но услышат его только те, кому суждено скоро умереть.

Фоморы

Какая нечисть просыпается на Хэллоуин? Фото: 5-tv.ru

Пока не наступает Хэллоуин, фоморы сидят себе спокойненько в потустороннем мире Ирландии. А под ночь 31 октября о них все вспоминают и резко начинают бояться.

Легенды гласят, что существа по своей силе превосходят целое войско и что людям постоянно приходилось с ними сражаться, но зачем вообще с ними биться, не уточняется.

Фоморы не любят человека, потому что он вытаскивает их в мир, а в нем они не способны полностью воплотиться. Удивительно, но только на Земле эти сущности так страшны: один глаз, единственная рука…

Остальные свои конечности они до лучших времен оставляют в потустороннем мире. Там, кстати, демонические силы выглядят очень даже прилично.

Фоморы — гиганты. Эта нечисть тесно связана с морем, вместе со своими королями великаны предпочитают селиться на островах или за океанами.

В их кланах преобладают женские особи, по своим размерам и повадкам они ничем не уступают мужским.