Президент Польши Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Политическое противостояние в стране переросло в открытое столкновение.

Что известно о протестах в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja

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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ночь на 31 октября произошел силовой захват Конституционного суда в Варшаве. Об этом сообщает местный интернет-портал Business Insider со ссылкой на слова главы государства.

«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», — говорится в обращении Навроцкого, слова которого зачитал руководитель президентского кабинета Павел Шефернакер.

Конфликт вокруг Конституционного суда начался после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей бывшего министра своего правительства Мачея Берека. Это вызвало недовольство, и в последние недели у здания суда проходили протесты.

В ночь на 31 октября к охране здания привлекли дополнительные силы. Протестующие попытались пройти через ограждение. Между ними и полицейскими начались столкновения.

Из-за ситуации Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву вечером 30 октября. Перед этим стало известно об отстранении от обязанностей исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского.

После возвращения президент встретился с главой Верховного суда Збигневом Капиньским, а затем приехал к зданию Конституционного суда. Там произошла стычка с судьями, которые пытались не пропустить его внутрь.

Также у здания столкнулись полицейские и сотрудники президентской охраны. Позже Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий.

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Президент Польши Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда

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