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В полиции Эстонии рассказали, как у побережья страны затонул российский траулер

, 14:01 | Игорь Рязов 26

Рыболовецкое судно ушло ко дну в ночь на 7 февраля.

Фото: www.globallookpress.com / Aristidis Vafeiadakis

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на 7 февраля. Все члены экипажа были спасены, сообщили 5-tv.ru в полиции республики.

«Первое сообщение о том, что морякам требуется помощь, поступило примерно за 20 минут до полуночи. Они просили человека, который бы говорил на русском языке. Когда мы нашли такого, они сообщили о технических проблемах на судне», — рассказала сотрудница эстонской полиции.

По ее словам, через десять минут после этого на корабле пропало электричество. Моряки запросили срочную эвакуацию. К траулеру полиция направила находящиеся рядом корабли и танкеры.

«Один из танкеров забрал себе семерых моряков, двое из них были с травмами. Этих двоих забрали медицинско-спасательные службы Финляндии. Оставшихся пятерых мы (Эстония — Прим. ред.) взяли к себе. Их доставили в госпиталь и проверили состояние здоровья», — сообщили в полиции, добавив, что россияне в полном порядке и уже находятся в посольстве.

Траулер вскоре затонул. На место происшествия власти Эстонии планируют направить специальный корабль, который сможет оценить уровень загрязнения и угрозу окружающей среде.

RT со ссылкой на иностранные СМИ пишет, что у российского траулера вышло из строя рулевое управление. Затем две секции наполнились водой, из-за чего судно легло в дрейф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рыболовецкое судно исчезло в Охотском море. За несколько дней до этого с него эвакуировали 47 человек из-за начавшегося пожара.

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