В Тамбове несовершеннолетнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище

Студентку колледжа в Тамбове изнасиловали на кладбище, сообщает региональный СК. Инцидент произошел вечером 3 февраля в одном из районов города.

По версии следствия, 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий. Когда она проходила мимо некрополя, из кустов выскочил мужчина и приставил к горлу нож. Злоумышленник увел студентку в заросли и под угрозой расправы надругался.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 35-летний рецидивист. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте.