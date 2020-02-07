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  4. В Тамбове несовершеннолетнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище

В Тамбове несовершеннолетнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище

, 13:56 | Василий Заика 24

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i

Студентку колледжа в Тамбове изнасиловали на кладбище, сообщает региональный СК. Инцидент произошел вечером 3 февраля в одном из районов города.

По версии следствия, 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий. Когда она проходила мимо некрополя, из кустов выскочил мужчина и приставил к горлу нож. Злоумышленник увел студентку в заросли и под угрозой расправы надругался.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 35-летний рецидивист. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте.

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