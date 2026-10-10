Силы ПВО сбили 560 украинских дронов за ночь над регионами РФ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Вражеской атаке подверглись, в том числе Ростовская, Самарская, Смоленская, Саратовская и другие области.

Сколько украинских БПЛА было сбито над Россией 10 октября

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 10 октября ПВО РФ сбило 560 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 560 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противника — киевских боевиков — с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября по московскому времени.

ВСУ направили дроны на Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Также за это время вражеские беспилотники были сбиты в небе над Саратовской, Смоленской, Самарской, Ростовской, Тамбовской и другими областями.

Помимо этого, ВСУ предприняли попытку атаковать Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к российской столице ВС РФ уничтожили десять БПЛА.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами было сбито 505 беспилотников. Атаке подверглись, в том числе Тверская, Смоленская, Астраханская и другие области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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