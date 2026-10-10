Экипажи танков Т-72Б3М 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время мониторинга лесополосы операторы воздушной разведки выявили активность украинских подразделений и передали координаты командованию. После этого экипаж Т-72Б3М нанес удар по обнаруженному опорному пункту с закрытой огневой позиции.

Результат выполнения задачи подтвердили средствами объективного контроля.

Танкисты также оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Экипажи могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, используя рельеф местности и укрытия.

В ходе круглосуточного боевого дежурства Т-72Б3М применяются по переднему краю обороны, пунктам управления БПЛА, а также местам хранения боекомплекта, продовольствия и горюче-смазочных материалов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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