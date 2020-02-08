Ученые выснили, почему у людей возникает аллергия на кошек

Аллергия на кошек — одна из самых распространенных в мире реакций человека на животное. Однако исследования ученых говорят о том, что, возможно — это их защитное «оружие».

На эту мысль ученых натолкнула удивительная схожесть яда, выделяемого видом приматов — медленным лори, и аллергенным белком кошек.

Медленные лори выглядят как милые обезьянки, но внешность обманчива. У них очень острые зубы, а подмышечные железы зверька выделяют ядовитое вещество, которым они смазывают зубы перед укусом. Оставленные ими раны потом долго не заживают.

«Обычно медленные лори используют свой яд, вызывающий незаживающие раны, для борьбы со своими сородичами-конкурентами. Но когда они кусают людей, у жертв появляются симптомы аллергического шока», — приводит слова ученого Брайана Фрая из Квинслендского университета Австралии.

Ядовитые выделения примата содержат более двухсот ароматических веществ. Среди последних ученые обнаружили белки, практически идентичные аллергенным белкам кошек.

«Если у одного из животных это работает как защитное оружие, то может подойти и для другого», — считает Фрай. — Человеческая аллергия на кошек настолько распространена, что было бы удивительным совпадением, если бы тот же протеин, который используют медленные лори, не выполнял аналогичную функцию у кошек».

Возможно, это исследование поможет понять и предотвратить аллергию человека к кошкам.

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