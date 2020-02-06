Беларусь с лапками: кот с косоглазием и необычной кличкой покорил соцсети

В социальных сетях появилась новая звезда — кот Беларусь. Пушистое серое животное прославилось благодаря особенностям здоровья: у хвостатого Instagram-блогера косоглазие, которое только добавляет ему шарма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus) 30 Янв 2020 в 8:23 PST

Как сообщает хозяйка кота Рейчел, происхождение необычного имени ей неизвестно — кличку Беларусь пушистой звезде интернета дали в приюте, откуда она его забрала. По этой же причине нет информации о том, принадлежит ли животное к какой-то конкретной породе. Приблизительно известен возраст — около трех лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus) 6 Янв 2020 в 7:22 PST

Благодаря яркой внешности Беларусь быстро завоевал сердца пользователей — на его странице уже больше 250 тысяч подписчиков. Рейчел продает футболки и прочие изделия с изображениями четырехлапого блогера, а вырученные средства направляет на различную благотворительность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus) 9 Дек 2019 в 7:31 PST

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина оценил кошку-целительницу в 15 миллионов рублей.