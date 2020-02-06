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  4. Беларусь с лапками: кот с косоглазием и необычной кличкой покорил соцсети

Беларусь с лапками: кот с косоглазием и необычной кличкой покорил соцсети

, 12:11 | Анастасия Игонина 85

Пушистый серый кот из приюта быстро завоевал сердца пользователей и теперь занимается благотворительностью.

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Фото, видео: Instagram @my_boy_belarus

В социальных сетях появилась новая звезда — кот Беларусь. Пушистое серое животное прославилось благодаря особенностям здоровья: у хвостатого Instagram-блогера косоглазие, которое только добавляет ему шарма.

 
 
 
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Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus)

Как сообщает хозяйка кота Рейчел, происхождение необычного имени ей неизвестно — кличку Беларусь пушистой звезде интернета дали в приюте, откуда она его забрала. По этой же причине нет информации о том, принадлежит ли животное к какой-то конкретной породе. Приблизительно известен возраст — около трех лет.

 
 
 
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Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus)

Благодаря яркой внешности Беларусь быстро завоевал сердца пользователей — на его странице уже больше 250 тысяч подписчиков. Рейчел продает футболки и прочие изделия с изображениями четырехлапого блогера, а вырученные средства направляет на различную благотворительность.

 
 
 
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Публикация от Belarus The Cat (@my_boy_belarus)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина оценил кошку-целительницу в 15 миллионов рублей.

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