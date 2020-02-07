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Названы основные версии крушения вертолета, где погиб депутат Хайруллин

, 21:34 | Сергей Зеленский Эксклюзив 36

На месте ЧП под Казанью работают следователи и криминалисты.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Названы основные версии крушения вертолета с депутатом Айратом Хайруллиным. Их озвучил Следственный комитет. Сообщается, что среди них: ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Ведомство возбудило уголовное дело по факту катастрофы о нарушении правил безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушное судно Bell 407 совершило жесткую посадку после вылета в село Матюшино под Казанью. НА борту находились трое человек — среди них депутат Госдумы Айрат Хайруллин, он погиб на месте. Двое других — находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как передавал 5-tv.ru, 49-летний Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике. В нижней палате парламента уже подтвердили его гибель.

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