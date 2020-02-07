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В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

, 19:38 | Марина Неруцких Срочная новость 185

Гибель депутата подтвердил руководитель комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Фото: 5-tv.ru

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина в результате крушения частного вертолета неподалеку от Казани.

Гибель своего однопартийца подтвердил и вице-спикер Госдумы руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов. Сообщение Неверов опубликовал на своей странице в Facebook.

Facebook @sergey.i.neverov

Вертолет Bell 407 кампании «Восток-Транс» совершил жесткую посадку в Татарстане. Борт пропал с экранов радаров в 28 километрах от столицы республики.

По данным МЧС республики, воздушное судно должно было в 16:21 по московскому времени (совпадает с местным) произвести отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино, но не сделало этого. На борту вертолета находились три человека (командир экипажа и два пассажира). 49-летний депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Вертолет направлялся из населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жесткой посадки вертолета.

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