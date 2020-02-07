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Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

, 22:25 | Сергей Зеленский 48

Лидеры стран уже сыграли в хоккей в одной команде и победили соперников с разгромным счетом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ТАСС / Метцель Михаил

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи — познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.

«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию. Имею в виду, что мы спортом только что позанимались», — сказал Путин, открывая российско-белорусские переговоры в составе делегаций.

По словам президента РФ, в первом раунде переговоров, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, стороны «довольно подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня».

«Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России», — сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что «уже хорошо познакомился» с обновленным составом кабмина РФ.

«Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал», — сказал он.

«Это зря, надо помнить только хорошее», — с улыбкой отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Лукашенко сыграли в хоккей между раундами переговоров.

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