Непогода бушует в Сочи, аэропорт с трудом принимает и отправляет рейсы

Некоторые рейсы, в том числе из Москвы и Новосибирска не могли приземлиться в международном аэропорту Сочи из-за сильного ветра. В частности, самолет из столицы был направлен на запасной аэродром в Краснодар.

«Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшения ветра», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

В столице зимних Олимпийских игр 2014 года уже неделю наблюдается непогода: ливни, снегопады в горах, уровень воды в реках повышается. Службы воздушной гавани приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию рейсов.

На данный момент в Сочи идет дождь, скорость ветра достигает 11 метров в секунду. Судя по онлайн-табло, рейсы вылетают с задержкой примерно в один час.

Ранее сегодня самолет с российскими журналистами и частью делегации, направлявшийся на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, сначала не смог вылететь из столичного «Внуково», а затем не смог приземлиться в пункте назначения, и совершил посадку в Минеральных Водах.

Накануне в Петербурге створы дамбы закрыли в связи с надвигающимся ураганом.