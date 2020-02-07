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Путин и Лукашенко выиграли в хоккей в Сочи

, 19:11 | Мария Скрипкина 69

Главы двух государств играли за одну команду и победили со счетом 9:2.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко сыграли в хоккей в спорткомплексе «Галактика» в Сочи. Лидеры двух стран выступали за одну команду и победили со счетом 9:2, пишет ТАСС.

Путин, по традиции, выступал в форме национальной команды под номером 11, а Лукашенко — в хоккейном свитере с номером 01 и орнаментом в цветах белорусского флага. В матче также принимали участие сын президента Белоруссии Николай, который играл под номером 31 и сотрудники служб безопасности обеих стран. В ходе игры президент России забросил три шайбы. Матч закончился со счетом 9:2 в пользу команды, за которую играли лидеры РФ и Белоруссии.

Путин и Лукашенко встретились в Сочи для переговоров. В предыдущий раз лидеры двух стран вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда у них проходили трехдневные переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам.

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