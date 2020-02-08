Месси зарабатывает вдвое больше Роналду

Зарплата Лионеля Месси вдвое превышает денежное довольствие Криштиану Роналду. Об этом пишет французская спортивная газета L'Équipe.

По информации издания, капитан футбольного клуба «Барселона» получает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Его главный конкурент за звание лучшего футболиста современности, форвард туринского «Ювентуса» зарабатывает 4,5 миллиона евро за тот же срок.

На третьем месте среди самых высокооплачиваемых игроков — нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор. Его ежемесячный достаток составляет три миллиона евро.

Самый обеспеченный в мире тренер — наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне получает 3,6 миллиона евро в месяц. Другому испанцу, главе «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле платят 1,94 миллиона евро. Доход тренера английского «Тоттенхэма» Жозе Мауринью равен 1,46 миллиона евро. Столько же получает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. А Зинедин Зидан в «Реале» зарабатывает 1,4 миллиона евро.

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