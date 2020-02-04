«Ну, „бомжи“»: Уткин об игроках «Зенита» после ситуации с Кокориным

Телекомментатор Василий Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube-канале оценил размер заработной платы форварда ФК «Зенит» Александра Кокорина после его выхода из исправительной колонии. По словам журналиста, жалование нападающего сейчас упало до 20 тысяч рублей.

«У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, „бомжи“», — прокомментировал Уткин доходы футболиста.

В свою очередь, по информации РБК, оклад спортсмена еще меньше этой суммы — он равен 11 тысячам 280 рублей. Его заработная плата приравнена МРОТ.

«Бомжи» — одно из прозвищ «Зенита». По одной из версий, игроки команды назывались так потому, что у футбольного клуба временно не было собственного стадиона. Среди других интересных прозвищ ФК — «мешки». Такое шуточное название закрепилось за «Зенитом» после чемпионства в 1984 году, по случаю которого было выпущено огромное число полиэтиленовых пакетов. С ними ходили болельщики сине-бело-голубых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорина не взяли на вторые тренировочные сборы «Зенита».