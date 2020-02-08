Назван список вакансий с зарплатой от 100 до 800 тысяч рублей

Сервис по поиску работы hh.ru опубликовал список вакансий с заработной платой от 100 до 800 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

В результате масштабного исследования выяснилось, что в России только 7% работодателей могут предложить нанимаемым сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей. В большинстве случаев речь идет о менеджерах высшего звена.

Например, генеральному директору CEO-направления и главному инженеру предприятия по нефтепереработке в Новосибирске обещают зарплату в 800 тысяч рублей.

Советник гендиректора по работе с банками в столице может получать вознаграждение в размере полумиллиона рублей в месяц.

Директору по производству в Екатеринбурге обещают выплачивать до 650 тысяч, а Е-commerce-директору и финансовому руководителю в Москве — от 400 тысяч рублей. Чуть больше будет зарабатывать главный геолог на Чукотке — около 450 тысяч рублей.

IT-отрасль традиционно радует высокими зарплатами. Например, CRM-разработчик может рассчитывать на вознаграждение в размере 345 тысяч, IT-директор в Северной столице будет получать 300 тысяч, а московский старший quant-исследователь— 350 тысяч рублей.

Ежемесячное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей пообещал репетитору по английскому языку предприниматель из Ижевска.

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