ТОП-10 самых популярных профессий 2019 года

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» назвали самые популярные профессии 2019 года, сообщают «Известия». По итогам исследования рынка труда массовых специальностей России, первое место в рейтинге занимает профессия водителя.

Также в прошлом году россияне интересовались вакансиями электрика и грузчика. Кроме того, в ТОП-10 специальностей по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

Отмечается, что в исследовании учитывались запросы интернет-пользователей без разделения на соискателей и работодателей. При этом, по сравнению с 2018 годом, сильнее всего у российских граждан вырос интерес к профессии грузчика: ею стали интересоваться на 17% чаще. Также увеличилось количество запросов по профессиям «электрик», «няня» и «разнорабочий».

В результатах исследования сказано, что интерес россиян к специальности водителя остался на уровне 2018 года. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали отрицательную динамику.

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет», — заключил управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель.

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