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ТОП-10 самых популярных профессий 2019 года

, 18:40 | Мария Скрипкина 25

В исследовании учитывались запросы интернет-пользователей без разделения на соискателей и работодателей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher, David Oxberry, Christoph Soeder, Markus Scholz, U.S. Air Force

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» назвали самые популярные профессии 2019 года, сообщают «Известия». По итогам исследования рынка труда массовых специальностей России, первое место в рейтинге занимает профессия водителя.

Также в прошлом году россияне интересовались вакансиями электрика и грузчика. Кроме того, в ТОП-10 специальностей по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

Отмечается, что в исследовании учитывались запросы интернет-пользователей без разделения на соискателей и работодателей. При этом, по сравнению с 2018 годом, сильнее всего у российских граждан вырос интерес к профессии грузчика: ею стали интересоваться на 17% чаще. Также увеличилось количество запросов по профессиям «электрик», «няня» и «разнорабочий».

В результатах исследования сказано, что интерес россиян к специальности водителя остался на уровне 2018 года. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали отрицательную динамику.

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет», — заключил управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросткам хотят разрешить стать самозанятыми.

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