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Шарады и галстук-бабочка: эксперт рассказала, как привлечь внимание мужчин

, 11:00 | Анастасия Игонина 37

Коуч по отношениям Виктория Франк поделилась хитростями, которые заставят мужчину обратить внимание на женщину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Ling, Bill Ling, Andrey Arkusha, Oleksiy Maksymenko, kati, Adrian C. Nitu

Автор тренинга по отношениям Виктория Франк рассказала, как покорить сердце мужчины при первой встрече. Коуч назвала несколько вещей, которые привлекают сильный пол в женщинах.

Прежде всего, Виктория порекомендовала проявить себя необычно. Например, представляясь, предложить молодому человеку угадать свое имя в форме шарады — назвать количество букв и первую из них.

Также стоит добавить что-то выбивающееся из шаблона в свой внешний облик. Например, надеть на светлую водолазку портупею. Современные тренды, подчеркивает Франк, превращают девушек с уникальной природной красотой в одинаковых. Поэтому та, что отличается от остальных, однозначно привлечет внимание.

Не нужно скрывать свои таланты и увлечения. Например, если вы хорошо поете — продемонстрируйте это умение. Помните о том, что речь не идет о навыке, близком к гениальному: например, в случае с пением достаточно просто иметь в репертуаре пару разученных песен, которые неплохо у вас получаются.

Хорошей идеей станет бросить своего рода вызов понравившемуся вам мужчине, передает Wday.ru. Например, посоревнуйтесь на картинге или на скалодроме. А если мужчина никогда этого не пробовал — предложите научить его.

Еще одна маленькая хитрость — зайти на «мужскую территорию». В этом случае речь идет о невинных на первый взгляд мелочах. Наденьте галстук-бабочку, мужские часы или мужскую рубашку. Это не только разнообразит ваш стиль, но и взбудоражит мужчин.

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