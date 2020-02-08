Шарады и галстук-бабочка: эксперт рассказала, как привлечь внимание мужчин

Автор тренинга по отношениям Виктория Франк рассказала, как покорить сердце мужчины при первой встрече. Коуч назвала несколько вещей, которые привлекают сильный пол в женщинах.

Прежде всего, Виктория порекомендовала проявить себя необычно. Например, представляясь, предложить молодому человеку угадать свое имя в форме шарады — назвать количество букв и первую из них.

Также стоит добавить что-то выбивающееся из шаблона в свой внешний облик. Например, надеть на светлую водолазку портупею. Современные тренды, подчеркивает Франк, превращают девушек с уникальной природной красотой в одинаковых. Поэтому та, что отличается от остальных, однозначно привлечет внимание.

Не нужно скрывать свои таланты и увлечения. Например, если вы хорошо поете — продемонстрируйте это умение. Помните о том, что речь не идет о навыке, близком к гениальному: например, в случае с пением достаточно просто иметь в репертуаре пару разученных песен, которые неплохо у вас получаются.

Хорошей идеей станет бросить своего рода вызов понравившемуся вам мужчине, передает Wday.ru. Например, посоревнуйтесь на картинге или на скалодроме. А если мужчина никогда этого не пробовал — предложите научить его.

Еще одна маленькая хитрость — зайти на «мужскую территорию». В этом случае речь идет о невинных на первый взгляд мелочах. Наденьте галстук-бабочку, мужские часы или мужскую рубашку. Это не только разнообразит ваш стиль, но и взбудоражит мужчин.

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