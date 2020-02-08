Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой. Артистка опубликовала фото с занятий йогой на своей странице в Instagram.

На снимке Хмельницкая в черном облегающем костюме лежит на боку на красном спортивном коврике с изображением головы слона. Правую ногу Алена согнула в колене и подтянула пятку к ягодицам, а левую ногу выпрямила и вытянула за голову.

«От того, насколько правильно завязан морской узел, зависит безопасность ваша и экипажа. Со мной безопасно!» — пошутила актриса.

Instagram @alxmel

Поклонники восхитились физическими способностями своего кумира. В комментариях они с восторгом отметили успехи Хмельницкой в йога-практике.

«Меня б уже не спасли и не развязали!»

«Совсем без косточек? Или на время вынули?»

«Вот это да! Браво!» — поражены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что йоге посвящает время и Регина Тодоренко, которая проводит февраль на Мальдивах с семьей.