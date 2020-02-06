Когда и как увлечение йогой распространилось в России

Россияне стали больше экономить на одежде и продуктах. Таковы результаты последнего исследования потребительского доверия. А вот, например, на спорт не скупятся.

В десятку самых популярных сейчас входит йога.

По статистике, духовными практиками занимается каждый 50-й россиянин. Первые в стране организованные занятия стали проводить лишь во время перестройки, еще в Ленинграде.

До этого времени йога была запрещена в Советском Союзе. Алиса Паршакова вспомнила, как это было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%.