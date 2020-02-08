  1. Пятый канал
  4. «Очень сильные слова»: дочь Тимати и Шишковой рассказала, что ей нужно для счастья

«Очень сильные слова»: дочь Тимати и Шишковой рассказала, что ей нужно для счастья

, 17:11 | Мия Субботина 49

Алиса Юнусова дала свое первое интервью на камеру.

Фото: Instagram @simona280

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой дала первое в своей жизни интервью. Алиса Юнусова призналась в том, чего ей не хватает, чтобы быть самой счастливой девочкой. Видео, записанное актерской школой, опубликовала мать музыканта Симона Юнусова на своей странице в Instagram.

Пятилетняя наследница рэпера рассказала, что у нее пока нет заветного желания, потому что она еще не успела его придумать. Однако на вопрос, что ей необходимо для счастья, Юнусова-младшая ответила очень мудро.

«Мне для счастья нужны мои родители и мои питомцы», — заявила Алиса.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Интервью.❤️

Публикация от  Simona Chernomorskaya (@simona280)

Также малышка рассказала, что она мечтает завести дома леопарда. Девочку впечатляет, что дикое животное обладает высокой скоростью и большими размерами.

Алиса разоткровенничалась и поведала о своих страхах. Дочь рэп-исполнителя боится аэротрубы, поскольку во время полета ее может «засосать наверху», и она боится, что не сумеет выбраться оттуда.

«Это ужасно», — подчеркнула внучка Симоны.

Интервью Алисы Юнусовой вызвало восхищение фолловеров. Они отметили правильные слова девочки и написали ей тысячи комплиментов.

«Очень сильные и правильные слова. Она очень хорошая девочка»;

«Умничка. Такая красивая связная речь, приятно слушать!»;

«Все верно сказала, счастье для ребенка — это когда родители рядом», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятилетняя дочь Тимати попрощалась с молочным зубом.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

17:45
Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
17:36
«Это любовь»: лидер группы «На-На» Бари Алибасов облизал собаку
17:22
Правнук Сталина исчез после угроз убийством из-за квартиры в центре Москвы
17:11
«Очень сильные слова»: дочь Тимати и Шишковой рассказала, что ей нужно для счастья
17:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
16:51
Число жертв стрелка в Таиланде возросло до 15 человек

Сейчас читают

Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]