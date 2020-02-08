«Очень сильные слова»: дочь Тимати и Шишковой рассказала, что ей нужно для счастья

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой дала первое в своей жизни интервью. Алиса Юнусова призналась в том, чего ей не хватает, чтобы быть самой счастливой девочкой. Видео, записанное актерской школой, опубликовала мать музыканта Симона Юнусова на своей странице в Instagram.

Пятилетняя наследница рэпера рассказала, что у нее пока нет заветного желания, потому что она еще не успела его придумать. Однако на вопрос, что ей необходимо для счастья, Юнусова-младшая ответила очень мудро.

«Мне для счастья нужны мои родители и мои питомцы», — заявила Алиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Интервью.❤️ Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280) 7 Фев 2020 в 12:34 PST

Также малышка рассказала, что она мечтает завести дома леопарда. Девочку впечатляет, что дикое животное обладает высокой скоростью и большими размерами.

Алиса разоткровенничалась и поведала о своих страхах. Дочь рэп-исполнителя боится аэротрубы, поскольку во время полета ее может «засосать наверху», и она боится, что не сумеет выбраться оттуда.

«Это ужасно», — подчеркнула внучка Симоны.

Интервью Алисы Юнусовой вызвало восхищение фолловеров. Они отметили правильные слова девочки и написали ей тысячи комплиментов.

«Очень сильные и правильные слова. Она очень хорошая девочка»;

«Умничка. Такая красивая связная речь, приятно слушать!»;

«Все верно сказала, счастье для ребенка — это когда родители рядом», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятилетняя дочь Тимати попрощалась с молочным зубом.