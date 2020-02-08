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Жена Тарасова показала первую встречу старшей дочери с новорожденной сестрой

, 22:24 | Мия Субботина 137

Анастасия Костенко запечатлела трогательный момент в сторис Instagram.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко запечатлела на фото первую встречу старшей дочери Миланы с новорожденной сестренкой. Трогательные снимки жена футболиста опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Костенко стала мамой во второй раз 5 февраля. Она подарила Дмитрию еще одну наследницу, имя которой пока держится в секрете. Футболист находился на сборах в Турции, когда узнал, что у него родилась дочка. Он срочно вылетел в Россию, чтобы встретить свою супругу с малышкой из родильного дома. Но перед тем, как забрать Анастасию с младшей наследницей, старшая дочь футболиста Милана познакомилась с сестрой. Трогательный момент модель запечатлела на фото.

«Первая встреча. Самое трогательное, что может быть», — отметила жена Тарасова.

Instagram @kostenko.94

Для этой встречи малышку облачили в белое платье с прозрачными рукавами и мягкие ботинки. Милана внимательно посмотрела на младшую сестру и улыбнулась. Лицо новорожденной дочери родители предпочли не показывать публике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома.

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