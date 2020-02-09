Нюша с подругами делятся секретами в чате, названном в честь сериала «Секс в большом городе»

Певица Нюша опубликовала трогательный снимок с близкими подругами на своей странице в Instagram. Девушки предстали в домашних нарядах с полотенцами на голове и в естественном образе. Исполнительница пояснила, что с этими подругами у нее есть чат в мессенджере, который называется «Sex& City», в честь известного американского сериала «Секс в большом городе».

«И если раньше мы могли там посплетничать, то сейчас все совсем по-другому. Делимся самыми важными и интересными новостями, радуемся друг за друга и за других тоже радуемся», — пояснила звезда.

Instagram @nyusha_nyusha

Игорь Сивов был очарован красотой приятельниц жены и отметил в комментарии миловидность всех дам на фото.

«Удивительные девушки», — написал муж исполнительницы.

Поклонники также восхитились естественной красотой артистки и ее приятельниц и написали десятки восхищенных комментариев под постом.

«Красавицы, особенно Нюша!»;

«Очаровательные красавицы»;

«Какие же вы прекрасные! Богини Любви», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша выложила кадр со съемок юмористического шоу.