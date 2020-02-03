Певица Нюша у себя в Instagram выложила фотографию со съемок YouTube-шоу «Контакты». На фото девушку обнимает ведущий программы, звезда проекта «Импровизация» Антон Шастун.

Как и прошлые приглашенные участники, Нюша должна была ответить на вопросы с помощью своих контактов в телефоне. Гости предыдущих выпусков уже звонили Александру Ревве, Егору Дружинину, Владу Топалову и другим знаменитостям.

«Ну, как думаете, кому я позвонила?» — вопрошает звезда.

Выпуск с исполнительницей хита «Вою на луну» еще не вышел на YouTube-канале Антона, однако фанаты Нюши уже догадываются, кому бы могла позвонить Анна Шурочкина (настоящее имя певицы— Прим.ред.).

В список вошли экс-бойфренд Егор Крид, нынешний супруг исполнительницы и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов и певица Ханна. Нашлись и те поклонники певицы, которые помечтали, чтобы любимица случайно набрала их номер.

Instagram @nyusha_nyusha

«Точно, не мне, эх, а хотелось бы»;

«Сто процентов мужу звонила, он точно знает ответы на все вопросы»;

«Может своей подруге Ханне?»;

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Нюши позволяет певице читать его личную переписку.