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  4. Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?

Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?

, 16:26 | Анастасия Игонина Эксклюзив 1 459

Астролог Марина Мещёрская рассказала, кому стоит подготовиться к волне романтических переживаний.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Приближается самый романтичный праздник в году — День всех влюбленных. Многие мечтают, что именно в этот день — или хотя бы в тот же месяц — встретят свою любовь. Астролог Марина Мещёрская рассказала, у каких знаков зодиака действительно есть шанс на начало романа в один из самых романтичных месяцев в году.

По мнению астролога, наиболее высокие шансы на новую любовь у Овнов, родившихся с 21 по 28 марта. Не намного меньше вероятность романа и у остальных представителей знака. Причем максимально благоприятные для этого дни у каждого Овна будут приблизительно соответствовать числу их рождения.

«То же самое касается и всех других представителей знаков стихии огня — Львов и Стрельцов. И они будут также подвержены приятным эмоциональным и чувственным переживаниям. Может быть, это не обязательно будет любовь. Скорее всего, они найдут предмет, который будет им нравится. Приведет ли это к замужеству — зависит от индивидуального гороскопа», — объяснила Мещёрская в беседе с 5-tv.ru.

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