Истерзанное тело ребенка нашли в машине матери в Симферополе

Тело ребенка с множественными колото-резанными ранениями в области груди и живота было обнаружено в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского в Симферополе. Как сообщает 24Крым, рядом с машиной была найдена его мать в бессознательном состоянии, предположительно, с признаками медикаментозного отравления.

О пропаже женщины с сыном в полицию сообщили ее родственники. Накануне она забрала мальчика у бывшего мужа, с которым ребенок проживал после развода родителей. Мать обещала вернуть малыша отцу в обозначенное время, однако перестала выходить на связь. Ее близкие забили тревогу.

Об обнаружении женщины в бессознательном состоянии полицейским сообщили прохожие. На место незамедлительно прибыли стражи порядка. У ребенка констатировали смерть. Его мать была госпитализирована.

С места происшествия криминалисты изъяли пустые упаковки из-под лекарств, а также орудие убийства, которым предположительно, женщина нанесла раны своему ребенку. Для точного установления обстоятельств произошедшего будет проведена экспертиза.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публиковал видео спасения ребенка, запертого матерью в московской квартире.